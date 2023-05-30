Актуальная
ФлебологияДля всех

Информационный ресурс для врачей, чей труд прямо или косвено связан с лечением заболеваний вен.

Для наших пациентов — проект, в котором ведущие эксперты понятно рассказывают о лечении «венозных проблем».

Ближайшие события на нашем ресурсе

Проект АФ-Online
30 мая 2023, 19:00
Особенности лечения и профилактики ВТЭО у коморбидных пациентов с кардиологической патологией
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Мероприятие началось в 19:00!
Особенности лечения и профилактики ВТЭО у коморбидных пациентов с кардиологической патологией
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ДЛЯ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ
Отеки — 7 фактов, которые лучше знать до консультации с врачом
Недавний разбор темы
от практикующих врачей для пациентов
Отеки — 7 фактов, которые лучше знать до консультации с врачом
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Проект АФ-Extra
2 июня 2023, 07:00
Онлайн-мастеркласс Вся хирургия варикозной болезни в одной операционной, Тюмень, МСЧ Нефтяник
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Мероприятие началось в 07:00!
Онлайн-мастеркласс Вся хирургия варикозной болезни в одной операционной, Тюмень, МСЧ Нефтяник
Записаться на вебинар
Дорогой коллега!
Если Вы настоящий практикующий доктор-врач, потратьте 5 минут Вашего драгоценного времени, поделитесь своим мнением и пройдите эти опросы. Результаты представим Вам на блюдечке с голубой каёмочкой в наших эфирах!
Выразите мнение по предстоящей теме:
"Особенности лечения и профилактики ВТЭО у коморбидных пациентов с кардиологической патологией"
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Хроника предстоящих событий

30 мая 2023, 19:00
Особенности лечения и профилактики ВТЭО у коморбидных пациентов с кардиологической патологией
АФ-Online - Особенности лечения и профилактики ВТЭО у коморбидных пациентов с кардиологической патологией
2 июня 2023, 07:00
Онлайн-мастеркласс Вся хирургия варикозной болезни в одной операционной, Тюмень, МСЧ Нефтяник
АФ-Extra - Онлайн-мастеркласс Вся хирургия варикозной болезни в одной операционной, Тюмень, МСЧ Нефтяник
6 июня 2023, 19:00
Изменение подходов к лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений у онкопациентов
АФ-Online - Изменение подходов к лечению и профилактике венозных тромбоэмболических осложнений у онкопациентов
8 июня 2023, 19:00
Объем обследования пациента с ХЗВ на амбулаторном этапе
АФ-Extra - Объем обследования пациента с ХЗВ на амбулаторном этапе

Архив наших мероприятий

АФ-Online Всего мероприятий: 163
> Варикозная болезнь: термические vs нетермические методы 2023 > Сосудистые мальформации: основы для хирурга, флеболога, сосудистого хирурга > Актуальная Флебология: Цифра работает! > От клинического класса ХЗВ к длительности терапии > Особенности лечения и профилактики ВТЭО у пациентов с сопутствующей неврологической патологией > От понимания лазера к осознанной ЭВЛК > Посттромботическая болезнь: возможности хирургического лечения > Рецидив и прогрессирование варикозной болезни > ЭВЛК против РЧО, в поисках «золотого стандарта» > Тонкости периоперационного ведения флебологических пациентов: практические рекомендации > Женское здоровье: лечение и профилактика тромбоза > Гиперпигментация при склеротерапии — возможные решения
Смотреть все мероприятия
АФ-Live Всего мероприятий: 40
> Склеротерапия притоков (авторская методика) > Клеевая облитерация перфорантных вен > С наступающим 2023 годом! > Механохимическая облитерация катетером Flebogrif: практические рекомендации, онлайн мастеркласс 2 > Механохимическая облитерация катетером Flebogrif: практические рекомендации, онлайн мастеркласс > Склеротерапия притоков после ЭВЛО > Ручной лимфодренажный массаж нижних конечностей > ЭВЛК перфоранта. Как мы это делаем. > УЗИ вен малого таза > Радиочастотная облитерация вен > Аутодермопластика в комбинации с PrP > Техника УЗИ вен нижних конечностей (+ обзор программы для написания протокола)
Смотреть все мероприятия
АФ-Extra Всего мероприятий: 41
> Современные подходы к лечению проктитов различной этиологии > Анальный зуд > Посттромботическая болезнь в практике амбулаторного хирурга > Исследования в области ХЗВ: от эксперимента к клинической практике > Криптит и папиллит. Современные подходы к лечению > Назначения врача: Рекомендации vs Стандарты, Торговое название vs МНН > Гиперпигментация при склеротерапии: практические советы > Стриктуры анального канала. Современные подходы к лечению пациентов. > Лечение тромбоза глубоких вен (версия для амбулаторных хирургов) > Парапроктит: острый и хронический. Часть 2 > Лечение тромбоза поверхностных вен (версия для амбулаторных хирургов) > Практические советы работы с претензиями пациентов
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АФ-Persons Всего мероприятий: 111
> НТНТ – восходящая звезда, или…? > В чем уникальность АФ-цифры среди сайтов с медицинскими калькуляторами > Удовлетворенность пациента проведенным лечением – как и для чего оцениваем? > Лечение и профилактика ВТЭО у неврологических пациентов. > Поговорим о световодах…и не только. > Склеротерапия притоков (авторский метод) > Хирургия при ПТБ – необходимость и возможности. > «Клеить или не клеить?… вот в чем вопрос» > Вессел Дуэ Ф – что мы о нём знаем? > Периоперационное ведение пациентов во флебологии – как это делаем мы. > Тромбозы у женщин — влияние пола, или что-то другое? > Гиперпигментация после склеро – ошибка или неизбежность?
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Опросы врачей (мнения специалистов)

Все врачи изучают медицину по одним и тем же учебникам, работают в одной стране, лечат одни и те же болезни. Но так ли одинаковы их мнения по вопросам диагностики и лечения в разных клинических ситуациях? Нет, это не так! Каждый врач имеет свой опыт работы, который во многом определяет их личные представления. Мы собираем эти данные, анализируем и обсуждаем полученные результаты. Спасибо всем, кто принимает в этом активное участие!

Опубликовано опросов: 91
Антикоагулянтная терапия у онкопациентов, взгляд флеболога
Опрос к мероприятию от 30 мая 2023 г.
Антикоагулянтная терапия у онкопациентов, взгляд флеболога
Заданные вопросы:
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Встречаются ли у Вас на приеме онкологические пациенты?

Как часто к Вам на прием приходят онкологические пациенты с флеботромбозом?

Обращаются ли к Вам пациенты с активным онкологическим процессом БЕЗ ВТЭО для решения вопроса назначения АКТ

Назначаете ли Вы АКТ пациентам с онкологическим анамнезом?

Как Вы считаете какие факторы повышают риск ВТЭО у онкологических больных?

Какие показания для назначения АКТ у онкологических пациентов для профилактики ВТЭО

Какие препараты Вы назначаете для профилактики ВТЭО у онкологических больных?

Оцените эффективность и безопасность АКТ для профилактики ВТЭО у онкологических больных

Как Вы считаете, есть ли разница в эффективности и безопасности различных ПОАК в профилактики ВТЭО у онкологических больных?

Противопоказания для назначения АКТ онкологическим больным

Лечение варикозной болезни: термальные методы vs НТНТ
Опрос к мероприятию от 16 мая 2023 г.
Лечение варикозной болезни: термальные методы vs НТНТ
Заданные вопросы:
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Выполняете ли Вы хирургические вмешательства при варикозном расширении вен

Какими методами хирургического лечения варикозного расширения вен Вы владеете?

Оцените эффективность и безопасность термических и нетермальных методов

Ваше отношение к варикозно расширенным притокам после устранения стволового рефлюкса

Какие ограничения выполнения ЭВЛК/РЧА?

Какие ограничения выполнения НТНТ?

Профилактика ВТЭО при хирургическом лечении

Сравните уровень интраоперационной боли при различных методах лечения ВРВ

Продолжительность хирургического вмешательства (при одинаковом объеме поражения: Рефлюкс по БПВ до в/3 голени + варикозно расширенные притоки на голени)

Какие особенности послеоперационного ведения пациентов в зависимости от вида выполненного вмешательства

Сравните уровень послеоперационной боли при различных методах лечения ВРВ

Длительность реабилитации

Частота отсроченных осложнений

Особенности лечения и профилактики ВТЭО у коморбидных пациентов с кардиологической патологией
Опрос к мероприятию от 1 мая 2023 г.
Особенности лечения и профилактики ВТЭО у коморбидных пациентов с кардиологической патологией
Заданные вопросы:
Подробнее
АФ-цифра
Опрос к мероприятию от 23 апреля 2023 г.
АФ-цифра
Особенности лечения и профилактики ВТЭО у пациентов с сопутствующей неврологической патологией
Опрос к мероприятию от 7 апреля 2023 г.
Особенности лечения и профилактики ВТЭО у пациентов с сопутствующей неврологической патологией
От клинического класса ХЗВ к длительности терапии
Опрос к мероприятию от 5 апреля 2023 г.
От клинического класса ХЗВ к длительности терапии

Что дает Актуальная Флебология врачам?

Это обучающий ресурс с возможностью участия в очной и удаленной (интернет) форме. Проект объединяет врачей разных специальностей, его основная цель– углубить знания специалистов в проблемах флебологии, передав наиболее актуальные знания.

doctor
Возможность
услышать лекции ведущих Российских специалистов на злободневные флебологические темы
insur
Реальный шанс
задать интересующие вопросы во время лекции и получить экспертный ответ
online
Свободный доступ
к огромному архиву прочитанных лекций и презентаций — в том случае, если Вы не успели
blod
Подарки
специальные подарки и призы и акции для активных участников вебинаров и опросов
team
Наши эксперты
профессионалы своего дела и открыты для общения – задавайте любые вопросы
whatgive

О наших проектах

af-online
АФ-ONLINE
Еженедельные вебинары с разбором актуальных тем по любым вопросам патологии венозной системы и смежных специальностей. Узнайте мнение признанных экспертов, повысьте свои «флебо-компетенции» на новый уровень!
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af-livep
АФ-LIVE
Еженедельные трансляции из операционных, перевязочных и манипуляционных кабинетов флебологических клиник. Смотрите технику выполнения хирургических вмешательств, подглядывайте, сравнивайте, перенимайте опыт и оценивайте работу специалистов!
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af-extra
АФ-EXTRA
Внеплановые онлай- и офлайн-мероприятия, трансляция которых организованна на нашем сайте. Тематика затрагивает любые вопросы флебологического и смежного направления, являющегося наиболее актуальным в текущий момент.
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af-patients
АФ-ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ
Регулярные мероприятия, предназначенные для людей, не имеющих отношения к медицине. Простым и понятным языком эксперты разбирают по полочкам наиболее животрепещущие темы. Доступно и доходчиво о сложном и непонятном!
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af-persons
АФ-ПЕРВЫЕ ЛИЦА
Серия интервью с известными и авторитетными экспертами в области флебологии. Особенностью проекта является возможность задать свой вопрос и получить на него ответ в формате видео. Заходите на страницу проекта, читайте, задавайте вопросы!
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Медицинские калькуляторы
АФ-ЦИФРА
Полезные программы, калькуляторы, алгоритмы принятия решения для флебологов, хирургов, сосудистых хирургов. Все программы имеют весь необходимый функционал для комфортной работы.
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Наши эксперты

В наших эфирах мы разбираем самые актуальные, злободневные, интересные, а главное — практические темы в области заболеваний вен, их диагностики и лечения. Живая дискуссия, всестороннее рассмотрение проблем, а порой и щекотливая полемика являются одними из самых ярких красок нашей палитры, с помощью которой мы создаем первоклассный контент.

Всего специалистов: 131
г. Санкт-Петербург
Маркин Сергей Михайлович
Кандидат медицинских наук, хирург, флеболог
Место работы:
Клиническая больница Российской академии наук (КБ РАН)
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Маркин Сергей Михайлович
г. Москва
Золотухин Игорь Анатольевич
Доктор медицинских наук. Профессор Российской Академии наук.
Место работы:
Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
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Золотухин Игорь Анатольевич
г. Санкт-Петербург
Илюхин Евгений Аркадьевич
«Кандидат медицинских наук. Вице-президент Ассоциации флебологов России (АФР). Вице-президент Санкт-Петербургского общества флебологов Член Научного совета и Исполнительного совета Ассоциации флебологов России Член экспертной группы по разработке Российских клинических рекомендаций по диагностике и лечению заболеваний вен».
Место работы:
ReaClinic, Клиника Medalp
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Илюхин Евгений Аркадьевич
г. Москва
Дженина Ольга Вадимовна
Кандидат медицинских наук. Эксперт в области лечения венозных тромбоэмболических осложнений у женщин.
Место работы:
Первый Флебологический Центр
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Дженина Ольга Вадимовна
г. Санкт-Петербург
Завацкий Вячеслав Владимирович
Сосудистый хирург, ангиолог
Место работы:
СПб НИИ Скорой помощи им. И.И. Джанелидзе
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Завацкий Вячеслав Владимирович
г. Москва
Манджикян Овсеп Петросович
Ведущий сердечно-сосудистый хирург, флеболог отделения сосудистой хирургии при ГКБ им. А.К. Ерамишанцева
Место работы:
ГКБ им. А.К.Ерамишанцева, МЦ "Гарантклиник"
Подробнее
Манджикян Овсеп Петросович
г. Москва
Семенов Артем Юрьевич
Кандидат медицинских наук.
Место работы:
Медицинский Инновационный Флебологический Центр
Подробнее
Семенов Артем Юрьевич
г. Санкт-Петербург
Париков Матвей Александрович
Вице-президент Балтийского общества флебологов (Baltic Society of Phlebology) Член Европейского венозного форума (European Venous Forum) Международного форума минихирургии варикозных вен (International Forum Minisurgery of Varicose Veins) ААФСХ Нижегородской области
Место работы:
Инновационный сосудистый центр
Подробнее
Париков Матвей Александрович
г. Рязань
Сучков Игорь Александрович
Президент Ассоциации Флебологов России, доктор медицинских наук.
Место работы:
Кафедра сердечно-сосудистой, рентгенэндоваскулярной, оперативной хирургии и топографической анатомии Рязанский государственный медицинский унивеситет им. акад. И.П.Павлова
Подробнее
Сучков Игорь Александрович
г. Москва
Акулова Анастасия Андреевна
Место работы:
ЧУЗ «ЦКБ «РЖД-Медицина»
Подробнее
Акулова Анастасия Андреевна
г. Москва
Шульгина Людмила Эдуардовна
доктор медицинских наук
Место работы:
ФГБУ "Поликлиника №1 Управления делами Президента РФ", г. Москва.
Подробнее
Шульгина Людмила Эдуардовна
г. Тамбов
Букина Оксана Васильевна
врач высшей квалификационной, к.м.н.
Место работы:
Доктор Профи
Подробнее
Букина Оксана Васильевна

Поддержка и друзья проекта

Balton

Balton

Лидер про производству одноразовых изделий медицинского назначения для анестезиологии, диализа, хирургии, гинекологии, кардиологии, радиологии, урологии и флебологии.

TONUS ELAST

TONUS ELAST

Компания «TONUS ELAST» (Латвия) входит в состав АО «OlainFarm» и является ведущим производителем изделий медицинского назначения в странах Балтии.
Продукция компании экспортируется в 45 стран мира.

Alfasigma

Alfasigma

Alfasigma — итальянская фармацевтическая компания. Движущей силой нашего бизнеса является прежде всего увлеченность своим делом, страсть к научному познанию, и забота о благополучии людей, постоянном улучшении качества их жизни.

ИННОТЕК (INNOTECH)

ИННОТЕК (INNOTECH)

В портфеле компании Иннотек (Innotech) оригинальные препараты, произведенные по современным технологиям. Качество продукции и разнообразие форм выпуска позволяют много лет удерживать прочные высокие позиции на российском фармацевтическом рынке.

НИКАМЕД

НИКАМЕД

Продукция VENOTEKS, производителем которого является немецкая компания Rehard Technologies GmbH, за долгое время своего существования на российском рынке, приобрела большую популярность среди специалистов и потребителей.
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