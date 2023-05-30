Актуальная
ФлебологияДля всех
Информационный ресурс для врачей, чей труд прямо или косвено связан с лечением заболеваний вен.
Для наших пациентов — проект, в котором ведущие эксперты понятно рассказывают о лечении «венозных проблем».
Ближайшие события на нашем ресурсе
от практикующих врачей для пациентов
Если Вы настоящий практикующий доктор-врач, потратьте 5 минут Вашего драгоценного времени, поделитесь своим мнением и пройдите эти опросы. Результаты представим Вам на блюдечке с голубой каёмочкой в наших эфирах!
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Опросы врачей (мнения специалистов)
Все врачи изучают медицину по одним и тем же учебникам, работают в одной стране, лечат одни и те же болезни. Но так ли одинаковы их мнения по вопросам диагностики и лечения в разных клинических ситуациях? Нет, это не так! Каждый врач имеет свой опыт работы, который во многом определяет их личные представления. Мы собираем эти данные, анализируем и обсуждаем полученные результаты. Спасибо всем, кто принимает в этом активное участие!
Встречаются ли у Вас на приеме онкологические пациенты?
Как часто к Вам на прием приходят онкологические пациенты с флеботромбозом?
Обращаются ли к Вам пациенты с активным онкологическим процессом БЕЗ ВТЭО для решения вопроса назначения АКТ
Назначаете ли Вы АКТ пациентам с онкологическим анамнезом?
Как Вы считаете какие факторы повышают риск ВТЭО у онкологических больных?
Какие показания для назначения АКТ у онкологических пациентов для профилактики ВТЭО
Какие препараты Вы назначаете для профилактики ВТЭО у онкологических больных?
Оцените эффективность и безопасность АКТ для профилактики ВТЭО у онкологических больных
Как Вы считаете, есть ли разница в эффективности и безопасности различных ПОАК в профилактики ВТЭО у онкологических больных?
Противопоказания для назначения АКТ онкологическим больным
Выполняете ли Вы хирургические вмешательства при варикозном расширении вен
Какими методами хирургического лечения варикозного расширения вен Вы владеете?
Оцените эффективность и безопасность термических и нетермальных методов
Ваше отношение к варикозно расширенным притокам после устранения стволового рефлюкса
Какие ограничения выполнения ЭВЛК/РЧА?
Какие ограничения выполнения НТНТ?
Профилактика ВТЭО при хирургическом лечении
Сравните уровень интраоперационной боли при различных методах лечения ВРВ
Продолжительность хирургического вмешательства (при одинаковом объеме поражения: Рефлюкс по БПВ до в/3 голени + варикозно расширенные притоки на голени)
Какие особенности послеоперационного ведения пациентов в зависимости от вида выполненного вмешательства
Сравните уровень послеоперационной боли при различных методах лечения ВРВ
Длительность реабилитации
Частота отсроченных осложнений
Что дает Актуальная Флебология врачам?
Это обучающий ресурс с возможностью участия в очной и удаленной (интернет) форме. Проект объединяет врачей разных специальностей, его основная цель– углубить знания специалистов в проблемах флебологии, передав наиболее актуальные знания.
О наших проектах
Наши эксперты
В наших эфирах мы разбираем самые актуальные, злободневные, интересные, а главное — практические темы в области заболеваний вен, их диагностики и лечения. Живая дискуссия, всестороннее рассмотрение проблем, а порой и щекотливая полемика являются одними из самых ярких красок нашей палитры, с помощью которой мы создаем первоклассный контент.
Поддержка и друзья проекта
Balton
Лидер про производству одноразовых изделий медицинского назначения для анестезиологии, диализа, хирургии, гинекологии, кардиологии, радиологии, урологии и флебологии.
TONUS ELAST
Компания «TONUS ELAST» (Латвия) входит в состав АО «OlainFarm» и является ведущим производителем изделий медицинского назначения в странах Балтии.
Продукция компании экспортируется в 45 стран мира.
Alfasigma
Alfasigma — итальянская фармацевтическая компания. Движущей силой нашего бизнеса является прежде всего увлеченность своим делом, страсть к научному познанию, и забота о благополучии людей, постоянном улучшении качества их жизни.
ИННОТЕК (INNOTECH)
В портфеле компании Иннотек (Innotech) оригинальные препараты, произведенные по современным технологиям. Качество продукции и разнообразие форм выпуска позволяют много лет удерживать прочные высокие позиции на российском фармацевтическом рынке.