Антикоагулянтная терапия у онкопациентов, взгляд флеболога

Встречаются ли у Вас на приеме онкологические пациенты?

Как часто к Вам на прием приходят онкологические пациенты с флеботромбозом?

Обращаются ли к Вам пациенты с активным онкологическим процессом БЕЗ ВТЭО для решения вопроса назначения АКТ

Назначаете ли Вы АКТ пациентам с онкологическим анамнезом?

Как Вы считаете какие факторы повышают риск ВТЭО у онкологических больных?

Какие показания для назначения АКТ у онкологических пациентов для профилактики ВТЭО

Какие препараты Вы назначаете для профилактики ВТЭО у онкологических больных?

Оцените эффективность и безопасность АКТ для профилактики ВТЭО у онкологических больных

Как Вы считаете, есть ли разница в эффективности и безопасности различных ПОАК в профилактики ВТЭО у онкологических больных?

Противопоказания для назначения АКТ онкологическим больным